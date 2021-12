Le reverse-engineering est un outil «très approprié» pour une véritable relance industrielle nationale, a indiqué dimanche à Alger, le président-directeur général de l'Université industrielle, Ghrieb Sifi.

«Il y a quelque chose de très important à lancer en urgence, pour une véritable relance industrielle et pour libérer les initiatives, c'est le reverse-engineering, qui en est un outil très approprié», a déclaré M. Sifi à la Radio Algérienne à propos des nouvelles mesures à prendre pour la relance de l'industrie nationale.

Le reverse-engineering est un procédé consistant à maîtriser le fonctionnement d'une machine fabriquée à l'étranger en vue d'en réaliser une semblable en tous points de vue à l'échelle locale. Parmi les autres mesures nécessaires à la relance industrielle, l'orateur a cité, notamment, la numérisation qu'il qualifie de «clé efficace» pour «bannir les pratiques bureaucratiques, garantir une transparence dans la gestion du foncier industriel et assurer un traitement rapide des demandes d'investissement».

«Le foncier industriel existe déjà. Il suffit de réaju ster les méthodes et procédures d'attribution des terrains aux investisseurs. Il faut aussi lever toutes les contraintes bureaucratiques par l'allègement des dossiers à déposer, et répondre d'une manière rapide. Il y a lieu aussi d'assurer une stabilité juridique en la matière et de simplifier les textes de lois», a indiqué M. Sifi sur les moyens à déployer pour rattraper le gap industriel. Il a mis en exergue, l'importance, d'une stratégie multisectorielle pour faciliter l'investissement.