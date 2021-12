Les cas des tumeurs de la vessie sont en augmentation en Algérie au cours des dernières années, touchant des tranches d’âges plus jeunes que par le passé, a affirmé le Dr Harouni Mohamed, président de l’Association algérienne d’urologie (AAU).

«Les cancers urologiques, celui de la vessie notamment, sont en nette augmentation en Algérie à cause de la forte consommation du tabac et d’aliments peu sains», a-t-il souligné en marge du 16e Congrès national d’urologie, qui se tient du 2 au 4 décembre en cours à Oran.

Alors qu’il s’agit de cancers qui surviennent surtout chez les sujets âgés de plus de 65 ans avec une large prédominance masculine, les spécialistes ont noté ces dernières années, l’apparition du cancer de la vessie chez des sujets plus jeunes, des quarantenaires et des cinquantenaires et chez des femmes également.

Pour le Dr Makhoukh Nadbib, urologue et membre de la même société savante (AAE), l’augmentation des cas du cancer de la vessie, constitue «un sérieux problème de santé publique», ce qui nécessite des réflexions sur la sensibilisation et la prise en charge spécialisée.

Le rapport entre le tabagisme et les cancers urologiques, notamment celui de la vessie, a été prouvé par plusieurs études, mais une large partie de la société ne semble pas connaître ce lien, estime Dr Makhoukh, ajoutant que la sensibilisation sur les dangers du tabagisme devrait être renforcée pour toucher toute les tranches de la société.

Les spécialistes trouvent que le tabagisme touche des sujets de plus en plus jeunes et que ses répercussions sont déjà visibles, comme pour le cancer de la vessie, qui apparait chez les quarantenaires, alors qu’il n’était visible qu’à partir de 60 ans.

Le 16e Congrès national d’urologie qui a choisi les tumeurs de la vessie comme thématique principale, aborde d’autres sujets comme l’hypertrophie prostatique, les cancers de la prostate, les maladies cervico-prostatiques et l’infection urinaire.