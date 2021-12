Des médecins spécialistes dans les maladies et la chirurgie liée à la sphère ORL (Oto-rhino-laryngologie) ont insisté, samedi à Tébessa au cours d’une journée d’étude régionale, sur l’importance de développer les compétences acquises et de promouvoir les procédés de diagnostic et de chirurgie dans cette spécialité pour une meilleure prise en charge des malades.

Les intervenants au cours de cette journée, organisée à la salle de conférences chahid Abad Zine, au chef-lieu de wilaya, ont précisé que cette spécialité "connaît, depuis plusieurs années, une évolution remarquable du point de vue du diagnostic et en matière d’interventions chirurgicales, obligeant les médecins spécialistes à être au diapason de cette évolution surtout après le développement des nouvelles techniques adoptées lors des interventions chirurgicales".

Le secrétaire général de l’Association algérienne de médecine ORL, Adel Chibani, a indiqué, dans ce contexte, que l’organisation de cette journée a pour objectif principal de faire connaître les évolutions réalisées dans ce domaine et d'en bénéficier en matière de diagnostic et d’opérations chirurgicales.

Ces évolutions technologiques permettent l’amélioration des services médicaux offerts aux malades et des conditions de prise en charge, a ajouté le même spécialiste, faisant état de l’ouverture dans la wilaya de Tébessa de la première clinique privée spécialisée en ORL et dotée d’équipement médical de pointe devant permettre aux malades d’éviter le déplacement vers d’autres wilayas pour effectuer des opérations chirurgicales délicates (microchirurgie).

Pour sa part, le spécialiste et président de l’association de wilaya de formation continue des médecins, Nacer Azizi, a indiqué que ces rencontres s’inscrivent dans le cadre du plan annuel de l’association, élaboré en collaboration avec la direction de la santé, visant la relance des activités de santé dans cette wilaya frontalière, l’actualisation et l’enrichissement de la cartographie de santé et la promotion du service public.

La rencontre a été marquée par des débats autour de plusieurs thèmes, notamment les maladies de la thyroïde et les moyens de diagnostic et de prise en charge des malades, ainsi que le déficit auditif et les équipements modernes utilisés dans ce domaine.

Ont pris part à cette rencontre une trentaine de médecins spécialistes en ORL venus de 13 wilayas dans l’Est du pays dont Annaba, Constantine, Oum El Bouaghi, Batna, Souk-Ahras et El Tarf.

La clôture de ce rendez-vous médical a été marquée par la lecture d’une série de recommandations visant essentiellement le développement de cette spécialité médicale