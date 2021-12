Les Nations Unies ont mis en place un plan mondial visant à réduire de moitié le nombre

de morts et de blessés sur les routes d'ici à 2030.

Les accidents de la route, sont encore responsables de 1,3 million de morts et de 50 millions de blessés par an dans le monde.

Ce plan, qui constitue un élément clé de la Décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030, a été examiné vendredi lors d'un événement organisé à l'appui de la réunion de haut niveau sur la sécurité routière mondiale à l'Assemblée générale à New York.

Le président de l'Assemblée générale, Abdullah Shahid, a déclaré lors de l'ouverture de la rencontre, que le monde doit s'attaquer à ce "fardeau inutile et tragique pour les familles, les communautés et les économies". "Les accidents de la route sont entièrement évitables, et notre priorité doit être exactement cela, mettre en œuvre des mesures préventives", a-t-il poursuivi, soulignant que ce Plan mondial, "s'il n'est pas mis en œuvre, il n'est rien de plus qu'un plan d'action". Les accidents de la route sont également la première cause de mortalité des enfants et des j eunes âgés de 5 à 29 ans dans le monde.

Dans l'état actuel des choses, on estime qu'ils feront 13 millions de morts et 500 millions de blessés supplémentaires au cours de la prochaine décennie. Pour M. Shahid, atteindre la sécurité routière contribuerait à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) au titre de l'éducation, de la santé et de l'environnement, entre autres. La réunion de haut niveau sur le sujet se tiendra en juillet prochain, sous le thème "L'horizon 2030 pour la sécurité routière : garantir une décennie d'action et de résultats".