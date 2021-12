La caravane de sensibilisation "Ibtikar", initiée par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) au profit des doctorants et étudiants en 3ème année licence et en master est arrivée dimanche à l’université Mohamed Chérif Messaâdia de Souk Ahras.

Selon Hicham Chorfi, du Centre de recherche en mécanique de Constantine, et qui participe à l'organisation de cette manifestation, la plateforme "Ibtikar" vise à encourager "l’exploitation commune des équipements scientifiques des divers centres et unités de recherche à travers le pays".

La plateforme a également comme objectif la prise en charge des coûts inhérents aux services offerts aux étudiants dans le cadre de leurs projets de fin d’études à hauteur de 200.000 DA pour chaque étudiant, a-t-il dit.

Le même chercheur a invité, en outre, les étudiants présents en force à la rencontre à accéder à la plateforme via le site internet de la DGRSDT pour découvrir les moyens mis à leur disposition.

Les activités de cette caravane venant d’Alger s’inscrivent dans le cadre des efforts de développement du système de formation académique et d’amélioration de la qualité de la formation des étudiants en doctorat et master, a ajouté le même cadre, notant que cette plateforme donne accès également à l’exploitation de divers services communs nouvellement créés et dotés d’équipements scientifiques et d’encadrement qualifié.

Elle vise aussi à permettre un gain de temps et d’efforts pour accéder aux services voulus et à encourager l’exploitation commune des équipements scientifiques existant tout en réduisant les coûts des stages de formation des étudiants, a-t-il déclaré.

Cette plateforme assure l’accès à d’autres plateformes numériques et gère les relations entre les étudiants, les services communs, les laboratoires de recherche et la DGRSDT.

Elle permet en outre le suivi et l’évaluation des services exécutés par les services de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique.