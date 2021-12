Une personne est morte et cinq autres ont été blessées, dimanche matin, dans un accident de la route survenu sur la pente autoroutière de Djebahia (Ouest de Bouira), selon les services de la Protection civile.

L’accident s’est produit suite à une collision entre une voiture touristique et un camion, causant le décès d'un jeune homme de 26 ans et des blessures à cinq autres personnes, âgées entre 25 et 50 ans, a précisé à l’APS le chargé de communication de la Protection civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat. "Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital de Lakhdaria, où sont évacués aussi les blessés pour recevoir les soins nécessaires", a ajouté le Sous-lieutenant Abdat.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.