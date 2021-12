L'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a dévoilé sa nouvelle plateforme technique régionale pour l'agriculture familiale en vue de promouvoir le partage des connaissances et l'innovation, a-t-elle indiqué sur son site web.

Cette Plateforme sera coordonnée par le Bureau régional de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes, compte tenu de l’expérience acquise par la région en matière de politiques publiques, d’instruments de politique, de cadres juridiques, de programmes nationaux et de capital institutionnel.

Elle a été créée par la FAO en tant que nouveau bien public mondial, qui met à la disposition des gouvernements, des organisations d’agriculteurs, de la communauté scientifique, des responsables de l’élaboration des politiques, du secteur privé et de tous ceux qui s’intéressent au développement rural, un ensemble d’outils novateurs permettant d’échanger des expériences et des connaissances spécialisées. "Lorsque on partage les ressources et les connaissances, on accélère l’innovation", a déclaré le Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, dans son allocution prononcée via vidéo lors de la manifestation de lancement tenue à Santiago (Chili). Cette plateforme "nous permettra d’avoir une réflexion globale, mais également d’agir concrètement" a-t-il affirmé.

Il y a plus de 500 millions d’exploitations familiales dans le monde, qui produisent 80% des denrées alimentaires à l’échelle mondiale, et nombre d’entre elles jouent et peuvent jouer un rôle fondamental dans la conservation de la biodiversité et représentent la première étape de la transformation rurale, selon M. Qu.

"Les multiples stratégies adoptées par les agriculteurs familiaux pour se procurer des revenus et des moyens d’existence jouent un rôle crucial dans les différents systèmes agroalimentaires", a-t-il ajouté. Cette plateforme technique joue, d’une part, le rôle de pôle numérique, car elle rassemble les produits axés sur les connaissances de la FAO, des compétences techniques et des compétences en matière de politiques et du savoir-faire opérationnel, et d’autre part, de centre de convention numérique, car elle met à la disposition des partenaires et des participants des espaces et des outils numériques leur permettant d’organiser des initiatives concrètes telles que des webinaires, des ateliers de formation, des dialogues sur les politiques et des visites d’appr entissage en ligne.

A rappeler que plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie ont déjà demandé l’aide de la FAO pour mettre au point leurs propres plans nationaux sur l’agriculture familiale, tandis que la région Proche-Orient et Afrique du Nord a lancé un Plan d’action régional sur l’agriculture familiale.