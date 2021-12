Les karatékas algériens ont décroché treize médailles (3 argent, 10 bronze) et se sont qualifiés pour dix finales des Championnats d'Afrique toutes catégories, à l'issue de la 2e journée disputée samedi au Caire (Egypte).

Les trois médailles d'argent ont été remportées par Lamis Guessoum (kata individuel - cadettes), Youcef Ziad (kata individuel - juniors) et l'équipe de kata juniors composée de Harigua, Loucif et Ziad, alors que celles en bronze ont été l'œuvre de Abdelhakim Haoua (kata individuel - seniors), Oussama Ziad (kumité, -84 kg seniors), Chaima Midi (kumité, -61 kg seniors), Mohamed Lamine Guendouzi (kumité, -55 kg juniors), Mohamed Saadi (kumité, -61 kg juniors), Smail Rahmani (kumité, -76 kg juniors), Mohamed Loucif (kata individuel - cadet), Rawan Boudraa (kumité, -54 kg cadettes), Ramzi Bouhambali (kumité, -57 kg cadets) et Louail Saadi (kumité, -70 kg cadets).

Dix autres algériens se sont hissés en finales de leurs spécialités, prévues dimanche. Il s'agit de Fouad Benbara (kumité, -67 kg seniors), Hocine Daikhi (kumité, +84 kg seniors), Celia Ouikane (k umité, -52 kg seniors), Kamilia Hadj Said (kata individuel - seniors), les sélections féminine et masculine de kata seniors, Kenza Yahiaoui (kumité, -59 kg juniors), Zahra Hamachi (kumité, -59 kg juniors), Nizar Achouri (kumité, -68 kg juniors), Lamis Guessoum (kumité, -47 kg cadettes). Les Championnats d'Afrique de karaté toutes catégories, qui s'étaleront jusqu'au 5 décembre dans la capitale égyptienne, enregistrent la participation de 300 athlètes représentant 21 pays, dont 35 Algériens.