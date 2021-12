Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué samedi à Alger que les préoccupations du simple citoyen étaient au centre de ses "priorités".

"Les préoccupations du simple citoyen sont au centre de mes priorités d'où l'intérêt que j'attache aux détails", a souligné le Président Tebboune dans une allocution à l'ouverture de la conférence nationale sur la relance économique, au cours de laquelle il a évoqué le cas de jeunes investisseurs dont les projets ont été arrêtés ou gelés à cause de pratiques bureaucratiques ou en raison de la frilosité de certains responsables.

Le président de la République a cité l'exemple d'un jeune éleveur de vaches laitières dans la wilaya d'Oran dont le projet a fait l'objet d'une décision de démolition, puisque situé dans une zone industrielle et non agricole. "Il aurait été plus judicieux de transférer l'activité de ce citoyen vers un autre lieu", a estimé le Président Tebboune.