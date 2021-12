Treize (13) individus ont été arrêtés pour entrave à l'opération de vote dans la commune d'Ahl El Ksar dans la wilaya de Bouira, a indiqué vendredi un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale.

«Treize individus ont été arrêtés dans la commune d'Ahl El Ksar dans la wilaya de Bouira pour entrave au déroulement de l'opération de vote du 27 novembre 2021», a précisé la même source.

«Les mis en cause ont pénétré dans un centre de vote, cassé les urnes et détruit leur contenus», a indiqué le communiqué. «Selon l'enquête, ces individus ont été incités à agir de la sorte», selon la même source. Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes.

Six (6) d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt pour délit de destruction d'une urne, entrave au déroulement de l'opération de vote, enlèvement d'une urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés, et incitation à attroupement non armé. Quatre (4) autres ont été placés sous contrôle judiciaire, alors que trois (03) d'entre eux ont été libérés, conclut le communiqué.