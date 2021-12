Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, samedi à Alger, que 2022 sera une année consacrée exclusivement à l'économie en ce sens que tous les dossiers susceptibles de concourir au développement du pays seront pris en charge.

Dans son allocution à l'ouverture de la conférence nationale sur la relance industrielle, M.Tebboune a souligné qu'«après le parachèvement de l'édifice constitutionnel et institutionnel, 2022 sera exclusivement consacrée à l'économie, et «là nous verrons, a-t-il dit, qui des responsables suivront notre démarche et ceux qui l'entraveront».

Le président de la République a présenté un état des lieux du secteur industriel en Algérie, en retraçant les différentes étapes franchies.

«Le secteur industriel en Algérie est passé par plusieurs étapes, la première étant la surindustrialisation notamment pour l'industrie lourde comme la métallurgie, le textile et la pétrochimie», a-t-il indiqué précisant qu»'il n'en reste que peu de ces industries en raison des crises financière, politique et sécuritaire».

Et d'ajouter: «après l'aisance financière» attein te dans le pays, le secteur a amorcé la phase de «la fausse industrialisation», assimilée de façon caricaturale au gonflage des pneus et au détournement d'argent vers l'étranger sous plusieurs appellations, outre l'assemblage au lieu de la fabrication».

«L'état actuel de l'industrie nationale n'est pas une fatalité mais une réalité, même si certains aspects sont difficiles à appréhender et à maîtriser, il reste cependant possible de redresser la situation en prenant urgemment les mesures nécessaires pour éradiquer la corruption et mettre fin à la dilapidation de l'argent public», a souligné le président Tebboune.

«Maintenant que la justice a tranché, nous nous remettons à la construction d'une véritable industrie sur des bases rationnelles au service de l'intérêt national comme un des vecteurs du développement global», conclut le chef de l'Etat.