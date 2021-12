Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé samedi les investisseurs confrontés à des obstacles pour le lancement de leurs projets à prendre attache avec le Médiateur de la République pour signaler ces contraintes.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture de la Conférence nationale sur la relance industrielle, M. Tebboune a fait état de l'existence d'un bureau spécial auprès du Médiateur de la République, traitant de manière directe avec le Président de la République, qui reçoit les doléances des investisseurs lésés.

Le chef de l'Etat a exhorté les investisseurs à contacter "immédiatement" ce bureau dans l'objectif de traiter leurs réclamions et prendre les mesures adéquates pour y remédier.

M. Tebboune a qualifié les pressions faites à certains investisseurs de "signes d'une grave dégradation qu'il convient de contrer".

Pour rappel, la conférence nationale sur la relance industrielle, s'est déroulée sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), du Premier ministre, ministre des Finances Aïmene Benabderrahmane, ainsi que des membres du gouvernement, dont le ministre de l'Industrie Ahmed Zaghdar.

Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Reda Tir, des cadres d'Etat, des chefs d'entreprises et de groupes industriels, publics et privés, des responsables d'administrations et d'institutions en lien avec le secteur de l'industrie et de l'investissement y ont également pris part.