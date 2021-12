Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, samedi à Alger, que l'Agence nationale du foncier industriel (ANFI) sera opérationnelle l'année prochaine.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux de la conférence nationale sur la relance industrielle, le Président Tebboune a indiqué que cette agence spécialisée facilitera aux investisseurs l'acquisition d'assiettes foncières dans un court délai avant de procéder au retrait du foncier industriel auprès des walis et des présidents des assemblées locales.

L'ANFI procédera à l'achat des assiettes foncières destinées à l'investissement relevant des zones industrielles, a indiqué le président de la République, ajoutant que les zones d'activité resteront sous la tutelle de l'administration locale.

Le Président Tebboune a appelé les responsables centraux et locaux à faciliter la mission des investisseurs, soutenant que «le bon responsable est celui qui facilite le développement local et non celui qui cherche des prétextes pour ne pas signer des autorisations prévues par la loi».