Douze personnes, bloquées par la neige sur les hauteurs de Tikjda (Est de Bouira), ont été secourues durant la nuit de jeudi, et vendredi par l’unité Grimp de la protection civile, a-t-on appris de ce corps constitué. La première intervention a eu lieu jeudi vers 11h du soir lorsqu’un groupe de six personnes dont une femme, à bord de leur véhicule, étaient coincés près du Lac Agoulmim et en pleine neige. «Ces jeunes, âgés entre 21 et 30 ans, nous ont appelé pour les secourir.

Leur voiture a été coincée par la neige sur une piste menant vers le Lac et non loin du Chalet du Kef», selon les détails donnés par le chargé de la communication de la protection civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat.

L’unité Grimp a réussi à localiser et à secourir ce groupe de jeunes originaires d’El Eulma (Sétif), retrouvés dans un état grave en raison du froid, qui sévissait sur cette zone montagneuse culminant à plus de 1400 mètres d’altitude.

«Les six personnes ont été ensuite évacuées vers la clinique de Haizer pour recevoir les soins nécessaires, et leur vie n’est pas en danger», a assuré l’officier Abdat à l’A PS. Une autre opération de secours a été menée vendredi matin sur les hauteurs du Mont Alouane, à dix kilomètres de Tikjda, où un autre groupe de touristes âgés de 18 à 20 ans, a été sauvé des affres du froid après une intervention périlleuse menée par le Groupe Grimp de la protection civile. «Notre unité est intervenue sur les lieux où elle a pu secourir les six autres jeunes coincés par la neige à bord de leur voiture sur une des pistes menant vers le village Alouane», a précisé le Sous officier Abdat.

Dans une mesure de prévention, les autorités locales de la wilaya ont décidé d’interdire tout accès à la station climatique de Tikjda durant la nuit et ce à partir de 21h jusqu’à 8 du matin du lendemain pour éviter tout incident similaire en ces temps d’intempéries et du froid.