Pas moins de 391,03 tonnes de produits alimentaires de base soutenus ont été saisis à Tamanrasset par les éléments de la brigade économique et commerciale de la sureté de wilaya, au niveau d’un entrepôt non déclaré, a rapporté samedi un communiqué de la sureté de wilaya.

Agissant sur informations précises concernant l’existence d’un entrepôt non déclaré aux services du Commerce, les éléments de la brigade précitée, accompagnés de ceux de contrôle relevant de la direction du Commerce de la wilaya, se sont rendus sur les lieux, un local de commerce de gros au quartier Tihagouine (chef lieu de wilaya), disposant d’un dépôt de stockage, a indiqué le communiqué de la cellule de communication de la sureté de wilaya.

Cependant, l’investigation plus poussée a conduit à la découverte d’un autre dépôt, non déclaré celui-là, exploité pour des activités commerciales «suspectes», a précisé la source en signalant que la marchandise objet de la saisie a été évaluée à 391,03 tonnes de produits alimentaires de base (semoule, farine, huile de table, sucre, pâtes alimentaires, ..).

Une enquête concernant cette affaire a été ouverte, en coordination avec les instances judiciaires de Tamanrasset.