Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 271 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique samedi un communiqué de la Protection civile.

Par ailleurs, deux personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone émanant d'un chauffage à l'intérieur de leur domicile dans la commune de Kaf Lahmar (El-Bayadh), signale la même source qui ajoute que 39 autres personnes incommodées par le même gaz toxique ont été secourues par les éléments de la Protection civile dans plusieurs wilayas.

D'autre part, un enfant âgé de 3 ans est décédé et 2 personnes ont subi des brulures dans un incendie qui s'est déclaré dans une habitation dans la commune de Zaboudja (Chlef), alors que 2 autres personnes ont souffert de brulures de 2ème degré dans un incendie qui s'est déclaré dans un appartement dans la commune d'El Boni (Annaba). Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures, 22 opérations de sensibili sation à travers le territoire national pour rappeler aux citoyens la nécessité du port du masque et le respect des règles de distanciation physique, ainsi que 28 opérations de désinfection générale ayant touché des infrastructures et édifices publics et les zones d'habitation.