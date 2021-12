La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a fait état jeudi à El-Oued d’un plan national élaboré par les pouvoirs publics visant l’adhésion effective des personnes aux besoins spécifiques dans la vie professionnelle et socioéconomique.

Ce plan d’action, piloté par les services du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, "est susceptible de mettre en place les conditions nécessaires à l’intégration, de manière technique et étudiée, des personnes de cette catégorie sociale dans les domaines économique, professionnel, socioculturel et éducatif", a précisé la ministre à la presse, en marge de sa visite de travail dans la wilaya.

Ce plan, entré dans sa phase d’exécution depuis plus d’une année, avec l’implication d’instances administratives et des autorités publiques directement concernées par les exigences et attentes de cette frange de la société, permet aux personnes aux besoins spécifiques "une réelle autonomie dans leurs ressources financières et la prise en charge de leurs attentes aux plans éducatif, pédagogique et culturel", a-t-elle ajouté.

Pour Mme. Krikou, ce plan d’action est susceptible "d’insuffler une dynamique dans la vie quotidienne des personnes aux besoins spécifiques, en s’appuyant essentiellement sur les capacités créatrices de cette catégorie dans différents domaines éducatifs et professionnels".

La ministre a appelé, à cet égard, la société civile à contribuer à la démarche, en vue de s’occuper davantage de cette catégorie vulnérable, d’autant plus qu’une batterie de textes encadrant l’action associative est intégrée dans la Constitution.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a visité, par ailleurs, une unité de traitement d’herbes aromatiques et d’épices, montée par un investisseur parmi les personnes aux besoins spécifiques, via le dispositif de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM).

Elle a donné également le coup d’envoi, à la salle omnisports de Chott, d’une rencontre de football opposant des anciens de l’Olympique d’El-Oued à une équipe de personnes aux besoins spécifiques, en marge de laquelle elle a mis l’accent sur l’adhésion de cette catégorie sociale aux activités sportives.

Au terme de sa visite dans la wilaya, Mme Krikou a inauguré à la Maison de la Culture Mohamed Lamine Lamoudi une exposition d’articles d’artisanat traditionnel et de travaux manuels, réalisés par des personnes aux besoins spécifiques.

La visite de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes aux besoins spécifiques.