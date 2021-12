Les étudiants de la Faculté des lettres et des sciences humaines et de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, de la ville de Tétouan ont décidé, dans une nouvelle escalade, de boycotter les cours pendant une semaine et de mener une grève générale pour protester contre la décision du ministère de l'Education relative au plafonnement, à 30 ans, de l'âge de candidature aux concours d'enseignement.

La section de l'Union nationale des étudiants marocains à Tétouan a annoncé, dans un communiqué, rendu public jeudi, une grève générale et un boycott des cours pendant une semaine renouvelable, à partir d'hier mercredi.

Le syndicat a expliqué que le boycott des cours sera accompagné d'autres formes de protestation sous le slogan "pour la défense des acquis historiques du mouvement estudiantin et de la préservation de la valeur de nos diplômes universitaires".

Les protestataires demandent "l'annulation immédiate de la décision ministérielle qui prive notre peuple de son juste droit à la fonction publique", ainsi que "la libération immédiate des détenus politiques au Maroc, à l'instar de Fatima Zahra Ould Belaid".