Le sélectionneur de l'équiper soudanaise de football le Français Hubert Velud, a relevé mardi la difficulté du match face à l'Algérie, mercredi au stade Ahmed Ben Ali à Doha (11h00), dans le cadre de la 1re journée (Gr.D) de la Coupe arabe de la Fifa (30 novembre - 18 décembre). "Le match sera difficile, d'autant que l'équipe algérienne renferme des joueurs de qualité et un bon entraîneur ", a affirmé le coach du Soudan, lors d'une conférence de presse d'avant-match.

Dans l'autre match de cette poule D, l'Egypte, partira largement favorite devant le Liban, au stade Al-Thumama (14h00). Passé par le championnat algérien, où il avait eu à diriger quatre clubs : ES Sétif, USM Alger, CS Constantine, et JS Kabylie, Velud a estimé que son expérience au pays "constituera un bon avantage pour moi, mais dans ce genre de rendez-vous, ce sera difficile d'avancer le moindre pronostic. Le match sera âprement disputé de part et d'autre". Et d'enchaîner: "Toutes les rencontres, à commencer par celle face à l'Algérie, seront un gros défi pour nous. Nous sommes ici p our donner le meilleur de nous-mêmes. Notre objectif est d'élever notre niveau et aller le plus loin possible dans la compétition". Concernant le match en lui-même, Velud a estimé que ses joueurs devront faire preuve de "de concentration et de vigilance, notamment lors du premier quart d'heure, d'autant que l'équipe avait mal débuté ses rencontres lors des éliminatoires du Mondial 2022". Le Soudan, qui reste sur une campagne éliminatoire pour le Mondial 2022 chaotique, avec un triste bilan de trois points récoltés en six matchs, aura à cœur de relever la tête dès ce rendez-vous arabe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifiera pour les quarts de finale, prévus les 10 et 11 décembre prochain. Le vainqueur du tournoi empochera une prime conséquente de 5 millions de dollars. Le finaliste aura 3 millions de dollars, alors que le troisième percevra 2 millions de dollars.