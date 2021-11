L'équipe nationale de football A', affrontera son homologue soudanaise, mercredi au stade Ahmed Ben Ali à Doha (11h00, algériennes), avec l'intention de réussir ses débuts à la Coupe arabe de la Fifa 2021 (30 novembre - 18 décembre), à l'occasion du match inaugural du groupe D.

La sélection A', renforcée par des joueurs de l'équipe A à l'image du portier Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), désigné capitaine dans ce tournoi, le défenseur Djamel Benlamri (Qatar SC), ou encore l'ailier gauche Youcef Belaïli (Qatar SC), devra impérativement l'emporter pour se mettre en confiance dès le début, avant d'affronter le Liban (samedi 4 décembre) puis l'Egypte (mardi 7 décembre), considérée comme le concurrent direct pour la qualification en quarts de finale de cette 10e édition, sous sa nouvelle appellation.

"Nous sommes impatients en tant que staff technique et joueurs de prendre part à cette compétition internationale, dont le niveau technique sera très relevé et d'une grande intensité. Sur le plan organisationnel, nous aurons la chance d'évoluer dans des enceintes spo rtives de haute valeur. Notre objectif est clair : remporter le trophée", a indiqué le sélectionneur national Madjid Bougherra. Sur le plan de l'effectif, l'ancien capitaine des "Verts" bénéficiera de l'ensemble de son effectif, à l'exception du défenseur central de l'Espérance de Tunis Mohamed Amine Tougaï, incertain pour blessure.

De son côté, la sélection soudanaise, qui reste sur une campagne qualificative pour le Mondial 2022 chaotique, avec un triste bilan de trois points récolés en six matchs, aura à cœur de relever la tête dès ce rendez-vous arabe. "Il y a une grosse différence de niveau entre l’Algérie et le Soudan mais bon, c'est le football, il va falloir bien s'accrocher et tenter de réaliser quelque chose de positif contre l’Algérie. Comme je viens de le dire, ce ne sera pas facile car on aura en face de nous une équipe avec beaucoup de joueurs performants qui évoluent dans de très bons championnats arabes et du Golfe", a indiqué le sélectionneur français du Soudan Hubert Velud, lui qui connaît bien le football algérien pour avoir dirigé l'ES Sétif (2012-2013), l'USM Alger (2013-2015), le CS Constantine (2015), et la JS Kabylie (2019-2020).

Dans l'autre match de cette poule D, l'Egypte, dont l'effectif est composée essentiellement des deux clubs phares du championnat égyptien : Al-Ahly et le Zamalek, partira largement favorite devant le Liban, au stade Al-Thumama (14h00). Les deux premiers de chaque groupe se qualifiera pour les quarts de finale, prévus les 10 et 11 décembre prochain. Le vainqueur du tournoi empochera une prime conséquente de 5 millions de dollars. Le finaliste aura 3 millions de dollars, alors que le troisième percevra 2 millions de dollars.