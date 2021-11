Le Collectif des Algériens établis en France a appelé l'ONU à agir et à assumer ses responsabilités en vue de stopper les crimes contre l'humanité perpétrés par l'entité sioniste en Palestine.

A l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée le 29 novembre de chaque année, le collectif des Algériens en France, a appelé l'ONU à agir et prendre ses responsabilités pour stopper la politique expansionniste de l'entité sioniste et ses crimes contre l'humanité commis en Palestine, souligne le communiqué signé par le porte-parole du collectif, Nasser Khabat. Ce dernier a plaidé pour «une diplomatie internationale en action» pour parvenir à une paix durable et à la reconnaissance de l'Etat de Palestine souverain avec El Qods comme capitale.

Cette Journée de solidarité internationale avec le peuple palestinien est un événement observé depuis 1978, au siège des Nations Unies à New York, mais aussi dans les bureaux de l'ONU à Vienne et à Genève. En dépit de cela, le gouvernement de l'occupant israélien continu e, au vu et au su des membres de l'organisation, de violer les droits des Palestiniens et de bafouer le droit international en spoliant davantage de terres palestiniennes.

En cette journée, le collectif exprime au nom du droit international toute sa solidarité avec le peuple palestinien est ses revendications séculaires.