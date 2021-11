La 2ème session au titre de l’année 2021 du parlement de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s'ouvre mardi à Abuja au Nigéria, indique un communiqué de l'organisation sous régionale. A l'ordre du jour de cette session, l’examen et l’adoption du budget 2022 de la communauté, qui intervient dans un contexte caractérisé par la pandémie de la Covid-19 dans la sous-région, et aussi le rapport sur l’état de la communauté, selon le communiqué. S'agissant de ce dernier point, «le rapport permet de faire le point sur la situation économique et sociale de la communauté, de réaffirmer ses objectifs et de formuler quelques grandes orientations pour les prochains mois», ajoute la source.

Ce rapport permet également aux élus communautaires, aux populations et à tous les acteurs de voir le niveau d'exécution des programmes de l'organisation communautaire. Il y aura aussi au cours de cette session des ateliers parlementaires qui, selon le même communiqué, constituent pour «le parlement communautaire une occasion d’être à l’écoute des organisations publiques, privées ou de la société civile qui présenteront et expliqueront aux députés régionaux leurs missions et réalisations et les défis auxquels elles sont confrontées».

Le Parlement de la CEDEAO est composé de 115 sièges. Pour l’attribution de ces sièges, il est garanti à chaque Etat membre un minimum de cinq sièges. Les quarante sièges restants ont été répartis suivant la population de chaque pays. Sur la base de cette répartition, le Nigeria dispose de 35 sièges, le Ghana 8, la Côte d’Ivoire 7, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal ont 6 sièges chacun. Les autres pays à savoir le Bénin, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée Bissau, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo ont 5 sièges chacun.