L'armée ougandaise a annoncé, mardi, avoir lancé des frappes conjointes avec l’armée congolaise contre les positions des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). «Ce matin, nous avons lancé des frappes aériennes et d'artillerie conjointes contre les camps des ADF avec nos alliés congolais», a déclaré l’armée ougandaise sur Twitter. «Comme annoncé, les actions ciblées et concertées avec l’armée ougandaise ont démarré aujourd’hui avec des frappes aériennes et des tirs d’artillerie à partir de l’Ouganda sur les positions des terroristes ADF en RDC», a ajouté de son coté le ministre congolais de la Communication, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. Les ADF sont accusés de centaines de massacres ayant fait des milliers de morts dans deux provinces congolaises frontalières avec l’Ouganda.