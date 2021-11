On sait que la vitamine D joue un rôle majeur dans la croissance et la minéralisation osseuse. Mais selon les scientifiques, elle aiderait aussi à combattre le coronavirus en aidant au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Si la source majeure de vitamine D reste l'exposition au soleil, voici les aliments qui en contiennent le plus.

Prendre de la vitamine D ne remplacera jamais le vaccin contre le covid-19. Mais un groupe de 73 experts francophones et 6 sociétés savantes françaises (parmi lesquelles la Société Française de pédiatrie et la Société française de gériatrie et gérontologie) appelaient, dans un article (janvier 2021), à donner un supplément en vitamine D à l'ensemble de la population française,y compris les personnes en bonne santé tous âges confondus, dans le contexte du Covid-19.

Fin octobre 2020 déjà, une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, montrait que les malades du Covid-19 sont beaucoup plus souvent carencés en vitamine D, vitamine connue pour ses effets sur l'immunité. Selon l'OMS, plusieurs études récentes ont d'ailleurs déjà rapporté un effet protecteur de la supplémentation en vitamine D sur les infections des voies respiratoires. Jusqu'à présent étaient répertoriés la grippe, le rhume et la pneumonie.

Dans cette étude espagnole menée sur plus de 200 patients, aucune relation entre vitamine D ou carence en vitamine n'a été démontrée. En revanche, une carence en vitamine D serait bien un facteur de risque du Covid-19. Aussi, les chercheurs recommandent de donner de la vitamine D chez les personnes carencées et fragiles, les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités et en particulier les résidents des maisons de retraite, "qui sont la principale population cible du Covid-19" recommandent les auteurs.

La vitamine D aide à combattre les infections respiratoires

Ce n'est pas la première étude à ce sujet. Des professeurs de l'Université de Liège (Belgique) cités par la RTBF, déclaraient la vitamine D serait également un moyen de se prémunir contre le coronavirus car elle aiderait notre système immunitaire à combattre les infections respiratoires.

Les chercheurs belges de l'Université de Liège avaient aussi conclut dans une précédente étude que la vitamine D est un moyen de se prémunir contre le coronavirus car elle aiderait notre système immunitaire à combattre les infections respiratoires. Ces chercheurs s'étaient référés à une méta-analyse publiée il y a quelques années dans le British medical Journal, qui montrait que la supplémentation en vitamine D avait un effet protecteur contre les infections aiguës des voies respiratoires, en particulier chez les personnes qui étaient très déficientes de cette vitamine.

Les aliments riches en vitamine D

On sait notre organisme capable de synthétiser lui-même de la vitamine D s'il est suffisamment exposé au soleil : sous l'action des rayonnements UVB, il transforme un dérivé du cholestérol en vitamine D. Mais en hiver, le nombre de lux n'est pas suffisant. Aussi est-il important de miser sur les sources alimentaires de vitamine D. Il s’agit en majorité de poissons gras et d’huiles. Le chocolat noir constitue également une source intéressante de vitamine D. Enfin, même si la plupart des fruits et légumes en contiennent également, c’est en quantité si infime et ils ne permettent pas de faire face à une carence en vitamine D.

1/15 - L'huile de foie de morue

Pour faire le plein de vitamine D, l'huile de foie de morue est l’aliment le plus intéressant avec 250 µg de vitamine D pour 100 g. Si son goût très particulier vous rebute, il est possible d'en prendre sous forme de gélules.

2/15 - Les produits laitiers enrichis en vitamine D

En France deux arrêtés datant de 2001 et 2004 autorisent l’enrichissement en vitamine D de certains aliments comme le lait et les produits laitiers frais

3/15 - L'emmental

L'EMMENTAL. On trouve également de la vitamine D dans les produits laitiers, même si les concentrations sont moins importantes que dans les produits de la mer ou les viandes. Voici donc à titre d'information quelques aliments qui contiennent de la vitamine D. Teneur en vitamine D d'emmental 1,81 µg/100g. Teneur en vitamine D du lait concentré sucré entier : 1,68 µg/100g. Teneur en vitamine D d'un Fromage frais type petit suisse au lait demi-écrémé : 1,25 µg/100g.

4/15 - La margarine

La margarine à base d'huile végétale enrichies en vitamine D est une façon simple d'atteindre un apport optimal en vitamine D car elle peut être tout simplement tartinée sur le pain au petit-déjeuner ou déposée en noisette sur une poêlée de légumes.

5/15 - Le beurre

Comme de nombreux produits laitiers, le beurre contient de la vitamine D : 1,12 µg/100 g.

6/15 - Le chocolat noir

LE CHOCOLAT NOIR. Riche en magnésium et véritable allié anti-fatigue et anti-déprime, le chocolat est également bien pourvu en vitamine D. Certes, il ne rivalise évidemment pas avec les poissons mais sa teneur n'est pas négligeable. Teneur en vitamine D du chocolat noir à 40% de cacao minimum : environ 5 µg/100g. Découvrez ici 12 recettes avec du chocolat

7/15 - La dorade

C'est un poisson que l'on trouve souvent à table pour les fêtes. Crue, la dorade contient 7,15 µg de vitamine D pour 100 g. Mais une fois cuite au four, sa teneur en vitamine D passe à 5,71 µg pour

100 g.

8/15 - Le hareng

LE HARENG. On le consomme de différentes manières : grillé, fumé, mariné. Globalement, les teneurs en vitamine D sont sensiblement équivalentes, quel que soit le mode de préparation. Teneur en vitamine D du hareng grillé : 22 µg/100g. Teneur en vitamine D du hareng fumé : 16,1 µg/100g. Teneur en vitamine D du hareng mariné : 13,1 µg/100g.

9/15 - Les sardines à l'huile

LES SARDINES A L'HUILE. Compagnes idéales de nos pique-niques, les sardines à l'huile offrent une source intéressante de vitamine D. Teneur en vitamine D de sardines à l'huile : 10,8 µg/100g. Découvrez ici 8 recettes rapides avec une boîte de sardines

10/15 - Le thon au naturel

LE THON AU NATUREL. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a estimé que "que la consommation de poissons ne présente pas de risque pour la santé au regard du risque lié au méthylmercure. En effet, l'apport de la population en méthylmercure est inférieur à la dose journalière tolérable définie par l'Organisation mondiale de la santé". Teneur en vitamine D du thon albacore au naturel : 6,1 µg/100g. Teneur en vitamine D du thon cru : 7,2 µg/100g. Découvrez ici 10 recettes rapides avec une boîte de thon

11/15 - Le saumon

LE SAUMON. C'est l'un des poissons les plus consommés en France (en deuxième position après le cabillaud). Son avantage est qu'il peut se cuisiner aussi bien cru que cuit et se prête parfaitement aussi au fumage, comme la truite. Néanmoins, la teneur en vitamine D varie quelque peu en fonction du type de préparation et c'est cuit à la vapeur qu'il délivre le meilleur de lui-même. Teneur en vitamine D du saumon cuit à la vapeur : 8,7 µg/100g. Teneur en vitamine D du saumon cru : 4,69 µg/100g. Teneur en vitamine D du saumon fumé : 2,97 µg/100g.

12/15 - La truite

LA TRUITE. Elle partage la même couleur rosée que son cousin le saumon, qui provient des petites crevettes roses qu'elle affectionne particulièrement et qui constitue la majorité de son alimentation. Comme le hareng, sa teneur en vitamine D dépend du type de préparation. Teneur en vitamine D de la truite cuite au four : 11 µg/100g ; Teneur en vitamine D de la truite d'élevage fumée : 5,2 µg/100g

13/15 - Le foie de veau

LE FOIE DE VEAU. A l'instar du foie gras de canard, le foie de veau est lui aussi une source de vitamine D intéressante. Cet abat, peu apprécié des enfants, a de nombreux autres bienfaits : il est également très bien pourvu en fer et en protéines. Teneur en vitamine D du foie de veau cuit : 2,52 µg/100g

14/15 - L'oeuf

LES OEUFS. Qu'il soit cru, poché ou brouillé, l'œuf est une source intéressante de vitamine D. Teneur en vitamine D du jaune d'œuf cuit : 2,11 µg/100g. Teneur en vitamine D d'un œuf poché : 2 µg/100g . Teneur en vitamine D d'œufs brouillés : 1,72 µg/100g