Une étude américaine montre que les enfants qui ont le plus de vitamine D dans le sang sont aussi ceux qui souffrent le moins de diabète de type 1.

Aujourd'hui en France, environ 18 000 enfants, adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans sont atteints de diabète de type 1 et on estime le nombre de nouveaux cas chez les enfants à 2700 chaque année, ce qui représente une croissance de plus de 3 % par an.

Or, des chercheurs américains on, découvert que les enfants qui ont un taux plus élevé de vitamine D seraient moins à risque de développer le diabète de type 1. Leur étude vient d'être publiée dans le journal Diabetes.

UNE ÉTUDE SUR LES ENFANTS AYANT UN RISQUE GÉNÉTIQUE DE DIABÈTE

Les chercheurs de l'école de santé publique du Colorado (Etats-Unis) ont cherché à en savoir davantage sur le lien entre la vitamine Det le diabète de type 1 ou diabète insulinodépendant. Plus précisément, ils ont étudié si oui ou non le taux de vitamine D acquis dans l'enfance pouvait modifier la réaction auto-immune des cellules.

Leur étude a inclus 8676 enfants qui avaient un risque génétique de développer cette forme de diabète qui nécessite un traitement à vie par insuline et une autosurveillance quotidienne de la quantité de glucose dans le sang (glycémie).

FAUT-IL PRENDRE DE LA VITAMINE D EN PRÉVENTION ?

Pour cette étude, des échantillons de sang ont été prélevés sur chaque enfant tous les 3 à 6 mois depuis la petite enfance, jusqu'à 4 ans. Au total, 376 enfants ont développé la maladie et les taux de vitamine D de ces enfants ont été comparés à ceux des 1041 enfants qui ne l'ont pas développée. C'est ce qui a permis aux chercheurs de découvrir que les enfants qui avaient le taux de vitamine D le plus élevé étaient aussi ceux qui avaient le moins développé la maladie.

Si les scientifiques sont pour l'instant incapables de dire quel est le lien entre la "vitamine du soleil" et la maladie, ils pensent qu'une supplémentation en vitamine D, dès la petite enfance, dans les familles où il y a un fort risque de diabète, pourrait prévenir le développement de la maladie.