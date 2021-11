Quelque 215 investisseurs privés ont été mis en demeure en 2021 à M’sila pour non-respect du cahier de charge relatif à la réalisation de leurs projets, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Le mise en demeure des investisseurs privés concernés a été prise à la suite du constat et du suivi de l’ensemble des projets d’investissement privé à travers les communes de la wilaya, ont indiqué les mêmes services, ajoutant qu’après des opérations de contrôle il s’est avéré que des projets enregistrent un taux d’avancement très faible par rapport à celui mentionné dans l’engagement de ces investisseurs.

Selon les services de la wilaya, 177 autres projets d’investissement lancés courant 2021 contribueront une fois réalisés à la création de 8000 postes d’emplois directs et indirects, indiquant que ces projets bénéficient de suivi et d'accompagnement afin de les concrétiser dans les délais fixés.

Pour l’accompagnement de ces projets, une cellule d'écoute a également été installée au niveau de la direction de l’industrie, pour soutenir les investisseurs et fournir toutes les facilités nécessaires à la co ncrétisation de projets d’investissement dans la wilaya, a-t-on noté. La mise en place de la commission chargée de lever les contraintes liées à la concrétisation des projets d’investissement, et de traiter localement les nouveaux dossiers d’investissement a permis d’étudier 20 nouveaux projets, a souligné la même source.

A noter que 11 projets concrétisés au cours des deux dernières années ont permis de créer 800 emplois, ont rappelé les services de la wilaya.