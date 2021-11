Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé lundi la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques envers les manœuvres de l'occupation sioniste visant à compromettre le projet d'édification de l'Etat palestinien souverain.

Dans une allocution à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, M. Tebboune a réitéré le soutien de l'Algérie à la lutte du peuple palestinien pour "le recouvrement de tous ses droits spoliés".

Il a en outre appelé la communauté internationale à "assumer ses responsabilités historiques envers la violation par l'occupation sioniste de la légalité internationale et ses manœuvres visant à imposer la politique du statu quo, à se soustraire de ses engagements et à priver d'effet les conventions en vue de saper le projet d'édification de l'Etat palestinien souverain".

A cette occasion qui marque "une reconnaissance d'une injustice historique dont souffre le vaillant peuple palestinien dans sa lutte légitime pour le recouvrement de ses droits spoliés", le président de la République a rappelé que le statut de la cause palestinienne au regard des crimes perpétrés par les forces d'occupation sioniste "interpelle la communauté internationale à consentir davantage d'efforts afin d'amener l'ONU, notamment son Conseil de sécurité, à honorer ses engagements en matière de défense du droit et de l'ordre internationaux, à œuvrer à demander des comptes à l'occupation sioniste sur les dépassements et les violations commises contre le peuple palestinien et à assurer la protection internationale pour ce peuple".

Il a rappelé, dans ce cadre, l'approche algérienne reposant sur le principe stipulant qu'"aucune solution ne saurait être envisagée sans l'association des Palestiniens". Le chef de l'Etat a renouvelé l'attachement de l'Algérie à l'Initiative de paix arabe adoptée à Beyrouth lors du sommet de la Ligue arabe, une initiative basée sur "le principe du retrait total de l'ensemble des territoires arabes occupés en contrepartie d'une paix dans le cadre de la légalité internationale et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 et 338".

La communauté internationale "est appelée à remédier à cette situation en renonçant à la politique de deux poids deux mesures et à assumer ses responsabilités historiques et juridiques", a tenu à souligner le Président Tebboune.

Il s'agit pour ce faire, poursuit le chef de l'Etat, de "faire pression sur l'occupant israélien pour l'amener à se conformer totalement à la légalité internationale, afin d'éviter les conséquences de la situation actuelle et ses retombées directes sur l'instauration de la paix et la sécurité au double plan régional et international".

"Fidèle à ses principes appelant à redoubler d'efforts pour protéger le peuple palestinien des violations, l'Algérie réitère aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, son soutien aux initiatives sincères et aux démarches sérieuses visant à instaurer la paix au Moyen-Orient sur la base de la légalité internationale", a soutenu le président de la République.

L'Algérie souhaite voir la situation humanitaire dans les territoires occupés constituer un motif et un signal d'alarme à l'ONU pour "assumer ses responsabilités afin de permettre au peuple palestinien de jouir de son droit légitime à récupérer ses terres et à établir son Etat indépendant souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec El Qods pour capitale".