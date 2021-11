Le ministère de la Justice a programmé, cette semaine, des sessions de formation au profit de magistrats et de fonctionnaires du secteur, en partenariat avec des organismes onusiens et internationaux, outre les formations prévues au niveau national, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Huit (8) cadres du secteur suivront, à partir du 1er décembre, une formation de 13 semaines en langue anglaise, au niveau de l'Institut Berlitz d'Alger, dans le cadre de la coopération avec l'ambassade des Etats Unis à Alger concernant le programme Link Project, selon la même source.

Dans le cadre de la coopération avec l’Office des Nations-Unies de Lutte contre la Drogue (ONUDC) et le Fonds des Nations-Unies pour la Population (FNUAP), quatre (4) magistrats et un cadre prendront part, jeudi prochain à l'hôtel El Djazaïr, à une manifestation en lien avec la lutte contre la violence basée sur le genre.

Trente (30) magistrats et dix (10) avocats participeront, les 01 et 02 décembre prochain à Alger, à une Conférence internationale sur «le cadre juridique du climat d'investissement en Algérie et son rôle dans la concrétisation du développement économique, et ce dans le cadre de la coopération avec la Fondation allemande de coopération juridique internationale.

Cette conférence sera animée par des experts spécialisés du ministère de la Justice et du Syndicat fédéral des avocats allemands, selon le communiqué.

Cette conférence a pour objectif d'assurer une plate-forme d'échange des expertises sur l'investissement et les cadres juridiques d'appui à l'investissement national et étranger, l'intérêt porté à l'investissement étant parmi les priorités, d'autant que le monde d'aujourd'hui connait une concurrence rude entre les entreprises locales et internationales d'investissement, d'évoquer les difficultés qui entravent l'attraction des investissements et le rôle du système juridique dans l'aplanissement des difficultés, et d'asseoir des mécanismes à même d'améliorer le climat des affaires et de l'investissement, conclut le communiqué.