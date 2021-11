Une délégation parlementaire algérienne a pris part lundi à Madrid (Royaume d'Espagne) au lancement officiel du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés (MNA), et ce lors de la tenue des travaux de la 143e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP).

Ce réseau qui regroupe 120 pays, vise à "consacrer l'engagement aux principes du MNA, aboutissement de la conférence de Bandung de 1955, et à garantir le soutien parlementaire à la mise en œuvre des engagements en créant un cadre de coopération et de coordination entre les parlements des pays non-alignés, qui focalise sur les priorités de l'action liées au dérèglement climatique, la démocratie, les droits de l'Homme, la paix et la sécurité et le développement durable", a indiqué un communiqué conjoint du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Les signataires du document constituant ce réseau s'attèlent, selon la même source, à "créer le cadre de coopération et de coordination entre les parlements des pays non-alignés, à garantir la contribution des parlementaires à trouver des solutions auxque ls se heurtent les pays membres et à promouvoir les contacts avec les différentes instances parlementaires internationales pour une large coordination parlementaire".

La première réunion du réseau parlementaire du MNA se tiendra en 2022 à Baku (Azerbaïdjan). La délégation parlementaire prenant part aux travaux de la 143e Assemblée de l'UIP était dirigée par le vice-président du Conseil de la nation, Ahmed Bennai, en compagnie du vice-président de l'APN, Moundir Bouden et du membre du Conseil de la nation, Ahmed Kharchi.