L'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) a obtenu le sceau «WebTrust for CA», une reconnaissance internationale lui permettant de poursuivre son activité d'Autorité économique de certification électronique (AECE), a annoncé lundi cet organisme.

«L'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) informe de l'obtention du sceau WebTrust for CA consacrant la certification par un cabinet d'audit accrédité de la conformité au référentiel WebTrust for Certification Authority pour ses activités d'Autorité économique de certification électronique AECE (https://aece.dz/)», a indiqué l'autorité dans un communiqué.

Selon l'ARPCE, le «WebTrust est un référentiel destiné aux autorités de certification permettant d'accroître la confiance des consommateurs concernant le commerce et les transactions électroniques ainsi toute autre application PKI (Public Key lnfrastructure)».

«Il repose sur un ensemble de principes et de critères couvrant plusieurs volets notamment la sécurité physique et logique, l'intégrité, la disponibilité, la confi dénatalité ainsi que la protection des données personnelles».

Cette certification est «une étape clé pour l'instauration d'un climat de confiance numérique essentiel à la mise en œuvre des projets de digitalisation et de transformation numérique dans la branche économique en Algérie», a-t-elle expliqué. En effet, l'AECE, chargée du suivi et du contrôle des prestataires de services de certification électronique, «est l'un des principaux acteurs dans le développement d'une économie numérique en Algérie, et ce en délivrant des autorisations et des certificats électroniques aux prestataires de services, lesquels fournissent à leur tour les services de signature et de certification électroniques au profit du public, permettant d'effectuer diverses transactions électroniques d'une manière sécurisée et fiable», a-t-on encore ajouté.