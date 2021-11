La direction générale de Protection civile a appelé, lundi dans un communiqué, les citoyens à respecter les mesures de sécurité et à faire montre davantage de prudence et de vigilance en raison de la persistance des intempéries à travers le pays.

"Suite à la persistance des Bulletins météorologiques spéciaux (BMS) relatifs aux fortes chutes de pluie et de neige ainsi que les vents violents dans plusieurs wilayas du pays, la Direction générale de la Protection civile appelle l'ensemble des citoyens à faire montre davantage de prudence et de vigilance, et à suivre les consignes de sécurité afin d'éviter les dommages qui peuvent survenir", précise la même source.

"En cas d'incident ou d'incendie, les citoyens sont invités à appeler le service Secours de la Protection civile aux numéros 1021 ou le 14 en précisant la nature du risque et l'adresse exacte", ajoute le communiqué.

Pour les usagers de la route, la Protection civile a mis l'accent sur "l'importance de réduire la vitesse, d'allumer les feux même en plein jour, de respecter la distance de sécurité et d'éviter les manœuvres dangereuses", soulignant "la nécessité de rester loin des oueds et de leurs abords et de sensibiliser les enfants sur les dangers des Oueds, notamment la traversée des torrents à pied, à la nage ou même en voiture".

La Protection civile a exhorté aussi les citoyens "d'éviter de se mettre à l'abri sous les tunnels ou sur les ponts et accompagner les enfants à l'école en empruntant le chemin le plus sûr, tout en faisant attention, lors de vents violents, aux câbles électriques." Il s'agit aussi d'éviter de conduire sur une route inondée, alors que dans le cas où le véhicule tombe en panne, il est "nécessaire de l'abandonner et cherchez des secours".

A l'intérieur des domiciles, il est recommandé, selon la Protection civile, de "couper l’électricité et le gaz en cas d'infiltration des eaux pluviales, de ranger les substances toxiques dans des lieux sûrs, surélever les meubles, les appareils électriques notamment ou bien les placer dans les étages supérieurs", alors que les objets légers doivent être fixés pour éviter que le vent les emporte.

La Protection civile invite en outre les citoyens à prévoir des moyens d’éclairage en cas de coupure d'électricité.

S'agissant des mesures à prendre en raison des vents violents, la même source a recommandé de "protéger les éléments vitrés en fermant volets, persiennes et rideaux, et en remontant les stores", tout en restant éloignés des fenêtres.

Il est également recommandé de mettre à l'abri les véhicules et les animaux notamment, et de "ne pas se rapprocher du bord de la mer, des lacs ou des rivières", alors que ceux qui exercent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics "doivent mettre les grues en girouette".

Les automobilistes sont également invités à se renseigner sur les conditions météorologiques et l'état des routes avant tout déplacement, alors que s'il y a nécessité de se déplacer, "il est impératif d'éviter les endroits boisés, limiter la vitesse et prévenir un proche quant à votre départ, votre destination et votre arrivée", conclut le communiqué de la Protection civile.