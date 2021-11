Le musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a commémoré lundi le 61e anniversaire de la mort du Chahid Ahmed Boucherih dit "Ahmed El Fermli" en organisant plusieurs activités.

La commémoration, organisée en collaboration avec la direction des moudjahidine, a été marquée par des expositions de photos, d’affiches, de posters, de livres historiques, de documents et d’anciens articles de presse, mettant en exergue le parcours militant du Chahid Ahmed Boucherih et ses hauts faits d'armes durant la Glorieuse guerre de libération de 1956 à 1960.

Elle a donné lieu également à la projection d’un documentaire de 10 minutes réalisé par le musée, abordant la biographie du chahid et les principales batailles auxquelles il avait participé dans la zone 3 relevant de la Wilaya IV historique durant la guerre de libération du pays dont la bataille "Djebel Amrouna" en 1959.

En outre, il a été procédé à la distribution de dépliants et de supports, aux enfants scolarisés et aux jeunes, relatant le parcours militant du chahid Ahmed Boucherih.

Chahid Ahmed Boucherih, né en 1929 dans la zone Echaâba, dans la commune de Theniet El Had, travailla comme infirmier à l’hôpital de la ville de Theniet El Had, avant de rejoindre les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) en 1956 et le groupe des infirmiers itinérants, se déplaçant d’une région à une autre pour soigner les malades et les blessés parmi la population et les moudjahidine.

Il participa à de nombreuses batailles qu’il mena avec les éléments de l’Armée de libération nationale (ALN), notamment dans les zones de "Djebel El Meddad" et "Amrouna", de même que lui a été confiée une mission du commissaire politique à la zone 3 de la Wilaya IV historique en 1959.

Le chahid est tombé au champ d’honneur le 29 novembre 1960 dans la bataille de Anzri Kader à Theniet El Had où il combattit avec courage, en compagnie d’un nombre de moudjahidine, les forces de l’armée coloniale française.