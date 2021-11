La wilaya de Constantine vient de bénéficier d’un quota de 34.020 doses de vaccin contre la grippe saisonnière, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la santé (DSP).

Toutes les mesures nécessaires visant à assurer le bon déroulement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui sera lancée durant les tous prochains jours, sont en cours, a déclaré à l’APS le chargé de l’information et de la communication de cette direction, Amir Aidoune.

L’objectif essentiel de cette campagne demeure "la protection de la santé publique contre ce virus transmissible, en particulier en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la Covid-19", a-t-il souligné.

La campagne, a encore ajouté le même responsable, vise surtout à éviter des cas de grippe graves et des hospitalisations durant cette période qu’il a qualifiée de ''sensible''.

La même source a affirmé dans ce même sillage que ces doses de vaccin, correspondant aux besoins exprimés par les services sanitaires locaux, est jugée "suffisante" pour répondre à la demande exprimée par les différentes structures de santé de la wilaya, précisant que les procédures organisationnelles relatives à la sélection des centres et des espaces devant abriter cette opération sont en voie de finalisation.

La campagne ciblera en priorité le personnel médical et paramédical, les personnes âgées de plus de 65 ans, les malades chroniques dont ceux atteints de cancer, de diabète, d’hypertension artérielle, d’insuffisance rénale ainsi que les femmes enceintes, a souligné M. Aidoune.

A noter que des équipes pluridisciplinaires composées de médecins spécialistes, de généralistes, d’infirmiers et d’agents administratifs seront mobilisées, conformément à un programme élaboré par les services concernés, à travers les établissements de santé de diverses communes de la wilaya, afin d’assurer la réussite de cette opération dans les zones urbaines et rurales.