La 1ère édition du Salon régional Mitidja pour la production et l’exportation, prévue mardi prochain à Blida, a été reportée au 6 décembre, a-t-on appris dimanche de la directrice régionale du commerce et de la promotion des exportations, Samia Ababsa.

Mme Ababsa a expliqué le report de cet événement économique pour la période allant du 6 au 9 décembre prochain, par le changement de l'agenda du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, qui devrait procéder à son inauguration.

Mme. Ababsa, qui a signalé l’entame de l’installation des chapiteaux qui accueilleront cet événement au niveau du parking du stade Mustapha Tchaker de Blida, a indiqué que plus d'une centaine d’opérateurs économiques, issus des wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Djelfa et Ain Defla , sont attendus à cette manifestation. Elle a, à ce titre, souligné à l'APS l’importance conférée par les opérateurs économique des différentes wilayas à participer à cet événement, qui va leur «offrir l’opportunité de faire la promotion de leurs produits, mais, aussi, d'échanger leurs expériences, et de lier des contacts et relations entre eux, mais aussi de s'informer sur les produits fabriqués en Algérie que beaucoup d'entre eux ignorent, ce qui les contraint à les importer».

Des dispositifs de soutien à l’emploi et des banques prendront, également, part à ce Salon, dans le but de faire la promotion des différents avantages et facilités mis en place par l'Etat, pour assurer le financement et la formation des jeunes souhaitant créer leurs propres entreprises, a ajouté la directrice régionale du commerce.

Des représentants de plusieurs consulats accrédités en Algérie ont été, aussi, invités à cet événement économique, destiné à faire connaître le produit algérien et sa qualité, afin d’offrir l'opportunité aux opérateurs économiques de discuter, avec ces représentants diplomatiques des modalités de partenariat ou d'exportation vers leurs pays, ceci d'autant plus qu'«ils ont manifesté leur intérêt pour le produit algérien lors de leur participation à de précédentes manifestations similaires», a souligné Mme. Ababsa.

Cet événement, inscrit dans le cadre de la politique nationale de promotion des exportations, est organisé par la Direction régionale du commerce et de la promotion des exportations, en coordination avec la Confédération algérienne du patronat, le Centre arabo-africain pour l'investissement et le développement, le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI) et les Chambres de commerce et d'industrie des wilayas de Blida, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Djelfa, et Ain Defla.