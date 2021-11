Le ministère de l’Energie et des Mines organise, mardi au Centre International des Conférences (CIC) «Abdelatif Rahal», une journée d’information dédiée à la promotion de l’investissement minier en vue de présenter aux opérateurs algériens et étrangers les opportunités d’investissement dans ce domaine.

Selon un communiqué du ministère, cette journée d'information, placée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s’inscrit dans le cadre du plan de relance économique notamment du secteur minier.

Elle vise la recherche et le développement minier ainsi que la promotion des opportunités d’investissement dans ce domaine, a précisé la même source. Cette journée s’inscrit également dans «le cadre de la dynamique de changement imprimée par le ministère de l’Energie et des mines visant à encourager les investisseurs algériens et étrangers à renforcer leur présence dans le domaine minier, eu égard aux «importantes réserves minières que recèlent l'Algérie, à l'instar du fer, le phosphate, le zinc, l'or, le marbre, la baryte et autres». Dans ce cadre, le ministère de l’Energie et des mines s'engager à œuvrer, sous l’impulsion du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à faire promouvoir et valoriser les investissements dans le secteur minier à travers les différents dispositifs qui ont été mis en place», a ajouté le communiqué. Parmi ces dispositifs, le ministère a évoqué la réforme du cadre législatif et réglementaire lié aux activités minières, qui doit être développé dans le respect des normes environnementales mondiales compétitives, ainsi que la fourniture d’informations et de données de base liées à la cartographie géologique et à l’inventaire minéral aux investisseurs.