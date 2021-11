Un comité national chargé de l’élaboration de la stratégie nationale de l’hydrogène en Algérie a été installé dimanche, a indiqué un communiqué du ministère de l'Energie et des mines.

«Suite aux instructions du Premier ministre et ministre des Finances, M. Aïmene Benabderrahmane, le ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a présidé, aujourd’hui dimanche 28 novembre 2021 au siège du ministère, une réunion d’installation du comité national chargé de l’élaboration de la stratégie nationale de l’hydrogène», a précisé la même source.

La réunion d'installation de ce comité s'est déroulée en présence du Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, Noureddine Yassaa, a ajouté le communiqué. Le comité est composé de représentants du Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, du Groupe Sonatrach, du Groupe Sonelgaz. Il est chargé de coordonner, avec le ministère de l’Energie et des mines, l’élaboration de la feuille de route pour la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène en Algérie, a-t-on souligné de même source.