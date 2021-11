Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a réaffirmé dimanche l'engagement de l'ONU envers le peuple palestinien et ses droits, dans un contexte marqué par l'intensification de la colonisation sioniste en Palestine et le blocage persistant du processus de paix.

La situation dans le territoire palestinien occupé est un défi pour la paix et la sécurité internationales, a déclaré le SG de l'ONU, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple Palestinien, selon l'agence palestinienne de presse, WAFA.

"En cette journée internationale, nous voulons confirmer notre engagement envers le peuple palestinien dans sa quête pour faire valoir ses droits et de construire un avenir de paix (...)", a indiqué M. Guterres sur son compte Twitter.

L'ONU a retenu, en 1977, la date du 29 novembre pour la célébration de la "Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien". Cette journée est célébrée cette année, dans un contexte marqué par l'intensification de la colonisation israélienne en Palestine et le blocage persistant du processus de paix, exacerbés par la normalisation des relations entre l'entité sioniste et certains pays arabes, qualifiée de "trahison" à la cause palestinienne. Cette date choisie, en raison de sa signification et de son importance pour le peuple palestinien, est basée sur l'appel de l'Assemblée générale des Nations unies à la célébration annuelle de la résolution sur le plan de partage de la Palestine.