Un opposant, critique de l'état de siège décrété en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a été emprisonné pour avoir appelé à la démission du gouverneur militaire et à la levée de cette mesure «inefficace», a indiqué dimanche son avocat.

«Luc Malembe a été envoyé en prison par le parquet militaire de Bunia (Ituri, nord-est) qui l'accuse d'outrage à l'autorité pour avoir invité le gouverneur militaire à démissionner et de propagation de faux bruits pour avoir appelé à la levée de l'état de siège qu'il a jugé inefficace», a déclaré Me Rodrigue Kubuya, son avocat. Luc Malembe est le porte-parole de Lamuka, la coalition d'opposition qui avait soutenu la candidature de l'opposant Martin Fayulu, qui continue toujours de contester la victoire du président Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2018. «Nous exigeons la libération sans condition de Luc Malembe, porte-parole de Lamuka en Ituri. Luc a exprimé la déception et le ras-le-bol de la population face à l'inefficacité de l'état de siège», a écrit Fayulu. Les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu sont placées depuis l e 6 mai sous état de siège, une mesure exceptionnelle pour lutter contre les groupes armés. Les autorités civiles y ont été remplacées par des officiers de l'armée et de la police.