Le président de la Fédération nationale de la diaspora algérienne, Tarek Benbouza a annoncé la création du Comité international de soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, en vue de mobiliser le plein soutien international à cette cause juste et permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, conformément à la légalité internationale.

Dans une déclaration à l'APS, M. Benbouza a fait état de la tenue, vendredi par visioconférence, du congrès constitutif du Comité international de soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le comité international qui a plébiscité Tarek Benbouza en qualité de président regroupe 32 associations algériennes établies en Europe, 16 associations sahraouies, trois autres tunisiennes et 12 associations nationales, en sus du Conseil national des enseignants du Supérieur (CNES) et de nombre de juristes et d'acteurs de la société civile. A cette occasion, M. Benbouza a précisé que la création de ce comité s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à soutenir la cause sahraouie et son peuple qui réclame son droit inaliénable à l'autodétermination conformément à la légalité internationale, rappelant que l'ONU classe le Sahara occidental comme territoire non autonome. Le Comité mettra en exergue la lutte du peuple sahraoui au niveau international, en particulier en Europe et mettra à nue les crimes odieux de l'occupation marocaine et ses violations répétées des droits de l'homme, notamment après la violation de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020, entrainant l'arrêt du processus politique. Evoquant l'objectif derrière la création de ce comité , M. Boubouza a affirmé qu'il s'agira d'internationaliser la cause sahraouie, notamment auprès des organisations internationales, en dévoilant la vérité sur la situation au Sahara occidental, ainsi que les «nombreuses inexactitudes relayées par le régime de l'occupation».

Le président du Comité international de soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination a appelé les associations et les organisations nationales et internationales à adhérer à ce comité. De son côté, le Coordinateur du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES), Abdelhafid Milat, membre au sein du comité international, a affirmé dans une déclaration à l'APS, que ce comité intervient «pour mettre à nu les vio lations de l'occupant de Makhzen, ainsi que les dépassements immoraux qu'il commet chaque jour à l'encontre du peuple sahraoui sans défense.»

Il a également affirmé que le Comité international œuvrera à mobiliser le soutien international à la cause sahraouie et à mettre en échec tous les complots visant à enterrer la cause ou à la faire sortir de son cadre véritable et légal, à savoir une question de décolonisation.

Le Comité international prendra part au 9e congrès de l'Union générale des travailleurs sahraouis (UGTS) qui se tiendra à la mi-décembre prochain, en présence du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a fait savoir M. Milat, précisant que le congrès de l'UGTS sera l'occasion de réitérer la solidarité absolue avec le peuple sahraoui dans sa lutte, en vue l'édification de son Etat indépendant et imposer sa souveraineté sur tous ses territoires occupés.