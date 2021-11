Quatre jours après le naufrage meurtrier dans la Manche, les participants à une réunion européenne d'urgence à Calais sont convenus d'«améliorer la coopération conjointe avec le Royaume-Uni», en dépit de l'absence des Britanniques, sur fond de tensions persistantes entre Londres et Paris.

Cette rencontre avait lieu en réaction au pire drame migratoire survenu dans la mer séparant la France du Royaume-Uni, qui a couté la vie mercredi à au moins 27 migrants naufragés.

«Ces morts sont trop nombreux» et «nous ne pouvons pas accepter que d'autres personnes meurent», a déclaré en ouverture le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Etaient réunis les ministres ou responsables chargés de l'immigration allemand, néerlandais et belge, la Commissaire européenne aux Affaires intérieures et les directeurs des agences européennes de police criminelle Europol et des frontières Frontex. A bord de fragiles embarcations, des migrants tentent presque quotidiennement de rallier les côtes anglaises, un phénomène qui s'est développé depuis 2018 face au bouclage du port de Calais et d'Eurotunnel que les m igrants empruntaient en se cachant dans des véhicules.

Dans une déclaration commune, les participants ont «réaffirmé leur engagement à tout mettre en oeuvre pour lutter plus efficacement contre les réseaux criminels de passeurs» et reconnu la nécessité «d'améliorer la coopération conjointe avec le Royaume-Uni».