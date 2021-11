Une cinquantaine de classes spéciales ont été affectées par la direction de l'action sociale et de la solidarité de Chlef aux personnes aux besoins spécifiques dans le cadre des efforts de leur intégration en milieu scolaire ordinaire et pour l'optimisation de leur prise en charge, a-t-on appris dimanche, auprès de la DASS.

«Quelque 50 classes ont été affectées aux personnes aux besoins spécifiques durant la présente année scolaire, afin de leur garantir une meilleure prise en charge et leur réintégration en milieu scolaire et social», a indiqué à l’APS le directeur local de l'action sociale et de la solidarité, Abdelkader Dehimi.

Il a fait part d’une hausse enregistrée dans ces classes spéciales, soit 41 l’année dernière, avant de passer à 50 actuellement, en attendant l'ouverture d'autres classes similaires «dans les prochains jours, à travers la wilaya», a-t-il ajouté.

Créées en vertu d'une décision conjointe entre les ministères de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et de l'Education nationale, ces classes «sont ouvertes aux inadaptés mentaux, aux enfants autistes et aux malentendants pour leur permettre de poursuivre leur scolarité», a indiqué M.Dehimi.

La wilaya de Chlef est classée parmi les premières à l’échelle nationale dans le nombre de classes spéciales dédiées aux personnes aux besoins spécifiques dans le but d’assurer leur réintégration en milieu scolaire ordinaire.

Une nouvelle classe spéciale a été ouverte, la semaine passée, au profit des personnes atteintes de handicaps mentaux légers, à l'école «Abdate», dans la commune de Ténés, en coordination avec l'Association «Al Bassair» et en présence du directeur du Centre psycho-pédagogique de Ténés et de parents d’élèves.