Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) relevant du secteur militaire de sidi Belabes (RM II) ont procédé, dimanche, au déneigement des routes au niveau de certaines régions de la wilaya de Sidi Belabbes suite aux intempéries enregistrées et les chutes neiges qui ont bloqué les routes.

Les détachements ont procédé au déblocage des routes dans les régions de Sidi Chaib, Dhaya, et Oued Sbaa ainsi que la RN 13 et l'intersection de Tamalaka-Oued Sbaa-Titen Yahia, où «tous les moyens humains et matériels nécessaire ont été mobilisés».

Samedi, les détachements de l'ANP relevant du secteur militaire de Batna (RM 5) ont déneigé des routes après les chutes de neiges enregistrées sur les hauteurs de la région Larbâa, d'ou le blocage de la route reliant les communes Larbâa et Taksrit.

Cette initiative affirme une nouvelle fois la disposition de l'Armée nationale populaire à intervenir dans toutes les conditions en vue d'apporter son aide aux citoyens.