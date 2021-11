Les premières neiges de la saison sont venues recouvrir de leur manteau blanc dimanche les hauteurs de Sidi Semiane, à l'ouest de Tipasa, après quatre saisons d'absence, à la grande joie de la population de cette région à vocation agricole.

Les habitants de la ville montagneuse de Sidi Semiane, située à 16 km au Sud-ouest de la ville côtière de Cherchell et à 900 m d'altitude, ont été agréablement surpris, à leur réveil, par les beaux paysages enneigés qu'ils n'ont pu voir depuis quatre ans, a déclaré à l’APS Sofiane.

B, un habitant de cette localité.

«La joie a gagné la population de cette région à vocation agricole avec l'arrivée de la poudreuse, augurant une belle saison agricole», a-t-il dit, tout en rappelant que les dernières chutes de neige remontent à l’hiver 2016/2017, alors que la diminution de la neige commençait à se faire sentir depuis 2012, année durant laquelle de fortes chutes de neige ont causé la fermeture des axes routiers.

De belles photos de la région emmitouflée dans son manteau blanc ont été partagées sur les réseaux sociaux, augurant une «bonne saison agricole», a indiqué à l'APS le secrétaire gé néral de la Chambre d'agriculture, Chokri Benchabane.

Pour leur part, les agriculteurs de la wilaya se sont dits particulièrement «optimistes» quant à ces importantes chutes de neige, mais aussi par les appréciables précipitations enregistrées ces dernières semaines, rappelant que Tipasa, qui est une wilaya agricole par excellence, a beaucoup souffert ces dernières années d’un déficit sévère en pluie, ce qui a affecté l'activité agricole.

Limitée au Sud par Arib (wilaya d’Ain Defla), la commune de Sidi Semiane, à l'instar des localités montagneuses de l'Ouest et du Sud, notamment Menaceur et Beni Mileuk, est particulièrement dépendante des activités agricoles traditionnelles, de l’élevage, l’aviculture et l’arboriculture fruitière, notamment les amandiers.

La wilaya de Tipasa enregistre depuis près d'un mois et quotidiennement des rigueurs du climat, qui se traduisent par d'importantes chutes de pluie, à l’origine d’une hausse du volume d'eau emmagasiné par le barrage de Boukerdane (commune de Sidi Amar) en passant de 500.000 M3 à six (6) millions de mètres cubes, selon la direction des ressources en eau.

Les responsables en charge du barrage Kef Eddir de Damous, à l'extrême Ouest de Tipasa, non encore opérationnel, ont, pour leur part, procédé à un lâcher d'eau afin d'éviter toute menace s ur la population, en raison du volume d’eau stocké qui a dépassé les 90 millions de M3. A noter qu’un bulletin spécial (BMS) de l'Office national de météorologie diffusé, hier samedi, a annoncé un niveau d'alerte orange pour un nombre de wilayas, dont Tipasa.

Un nouveau BMS diffusé, dimanche, a annoncé la poursuite des chutes de pluie orageuses.