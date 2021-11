Quatre (04) personnes ont trouvé la mort et 97 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique lundi un communiqué de la Protection civile.

Par ailleurs, 3 personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone: une femme âgée de 29 ans et un enfant de 3 ans par des gaz toxiques s'échappant d'une tabouna, au domicile familial dans la commune d'Ouled Yaich (Blida), et un homme de 83 ans qui a succombé aux gaz dégagés par un chauffage, dans une habitation à Tanja, dans la commune d'Ammoucha (Sétif).

Dix autres personnes incommodées par le monoxyde de carbone ont été secourues par les éléments de la Protection civile: 4 à Sétif, 2 à Oum el Bouaghi, 2 à Ain Defla, 1 à Chlef et 1 à Blida. Concernant les intempéries, les unités de la Protection civile ont mis en place un dispositif de sécurité opérationnel sur des axes routiers importants et des routes de montagne pour apporter aide et assistance aux personnes bloquées par le cumul de la neige. Ainsi, il a été procédé au dégagement de 5 véhicules et 1 camion au niveau du chemin de wilaya N132, dans la commune d'Ouled Attia (Tlemcen), d'un véhicule sur le chemin de wilaya N89 en direction d'El Omaria (Médéa) et de 6 véhicules à Tizi-Ouzou, sur le chemin communal reliant la commune de Bounouh, en direction de la wilaya de Bouira, coupé au niveau de la zone Halouane, dans la commune de Boghni.

Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures, 9 opérations de sensibilisation à travers le territoire national pour rappeler aux citoyens la nécessité du port du masque et des règles de la distanciation physique, ainsi que 23 opérations de désinfection générale touchant des infrastructures et édifices publics et privés et les zones d'habitations.