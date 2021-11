L'équipe nationale de football A', abordera la Coupe arabe de la Fifa 2021 prévue à Doha (30 novembre - 18 décembre), avec l'intention d'écrire son nom sur les tablettes de l'épreuve, dont les "Verts" n'ont pu s'illustrer en deux participations.

En 1988, l'Algérie avait pris part pour la première fois à cette compétition, disputée en Jordanie. Les "Verts", qui se sont présentés avec l'équipe universitaire, avaient été éliminés dès le premier tour, terminant 3es du groupe 2 derrière la Jordanie et la Syrie.

Dix ans plus tard, l'équipe nationale effectuait son retour sur la scène arabe, à l'occasion de la 7e édition qui s'est déroulée au Qatar. Les Algériens avaient connus la même désillusion, en quittant le tournoi dès la phase de groupes. "Nous sommes impatients en tant que staff technique et joueurs de prendre part à cette compétition internationale, dont le niveau technique sera très relevé et d'une grande intensité.

Sur le plan organisationnel, nous aurons la chance d'évoluer dans des enceintes sportives de haute valeur. Notre objectif est clair : remporter le trophé e", a indiqué le sélectionneur national Madjid Bougherra.

Considérée comme l'un des favoris de cette édition, deux ans et demi, après la consécration des "Verts" à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte, l'équipe nationale A', a été renforcée par plusieurs éléments, issus de l'équipe A, dirigée par Djamel Belmadi. A l'approche de la CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février), Belmadi a jugé utile d'intégrer certains de ses tauliers tels que le portier Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), le défenseur Djamel Benlamri (Qatar SC), ou encore l'ailier gauche Youcef Belaïli (Qatar SC), dans cette équipe A', pour leur permettre de ne pas rester inactifs et surtout "garder leur forme", en vue du rendez-vous continental. "Je pense que la qualification pour les quarts de finale sera scellée au terme des deux premiers matchs, avant d'affronter l'Egypte en clôture de la phase de poules.

C'est une logique, sans pour autant sous-estimer les autres adversaires, même si le facteur surprise n'est pas à écarter. Notre objectif est d'aller jusqu'au bout, et essayer de remporter le trophée", a déclaré de son côté le président de la Fédération algérienne (FAF) Amara Charaf-Eddine.

Lors du rendez-vous arabe, l'Algérie évoluera dans le groupe D, en compagnie de l'Egypte, du S oudan et du Liban.

Les Algériens entameront le tournoi le mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), avant d'affronter le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00). Les deux premiers de chaque groupe se qualifiera pour les quarts de finale, prévus les 10 et 11 décembre prochain. Le vainqueur du tournoi empochera une prime conséquente de 5 millions de dollars. Le finaliste aura 3 millions de dollars, alors que le troisième percevra 2 millions de dollars.