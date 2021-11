Ce désagrément assez fréquent, appelé halitose toucherait un quart des Français de manière occasionnelle ou chronique. Les solutions naturelles pour retrouver une haleine fraîche, avec le Pr Anne-Marie Musset, chirurgien-dentiste et le Dr Patrick Aubé, médecin généraliste, phytothérapeute et aromathérapeute.

Au réveil, votre bouche ne sent pas la rose. La faute à la salive. Pendant que vous dormez, elle fait l'éloge de la paresse, et les bactéries en profitent pour se multiplier. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'un verre d'eau pour que cette haleine douteuse s'évapore. Mais quand le problème persiste, que vos collègues reculent quand vous allez leur parler, c'est peut-être le signe que vous souffrez d'halitose. Un problème banal, mais toujours embarrassant, qui complique les relations avec son entourage.

Certaines personnes sont persuadées, à tort, de souffrir de cette pathologie. Pour d'autres, c'est l'inverse, et leurs proches n'osent pas toujours leur dire la vérité. Pour connaître le verdict, un test rapide : se lécher l'intérieur du poignet. Si ça sent, c'est que vous avez mauvaise haleine. Pas de panique, il n'est pas si difficile que ça de la combattre.

QUI SONT LES RESPONSABLES DE LA MAUVAISE HALEINE ?

Sur le banc des accusés, les bactéries chargées de dégrader les résidus alimentaires. En faisant leur travail, elles libèrent de nauséabonds composés soufrés volatils (CSV). Quand les déchets alimentaires ne sont pas bien évacués, ces bactéries prolifèrent, fabriquent "à la chaîne" des CSV, et l'haleine se détériore. "La plupart du temps, un passage dans le fauteuil du chirurgien-dentiste vous confirmera que le " coupable " se trouve dans votre bouche : une carie non soignée, une tendance à faire beaucoup de plaque dentaire, des problèmes de gencive (gingivite ou parodontite)", indique le Pr Anne-Marie Musset, chirurgien-dentiste.

HALITOSE : LES AUTRES CAUSES POSSIBLES

Plus rarement, la cause peut être d'origine ORL (sinusite) ou digestive (reflux gastroœsophagien). Le dentiste vous orientera alors vers votre médecin traitant, ou un spécialiste, pour traiter la cause.

Certains médicaments, comme les anxiolytiques ou les antidépresseurs, en asséchant la bouche, peuvent aussi en être responsables.

Et si mettre trop d'ail, d'oignon et d'épices dans ses plats donne une haleine chargée -heureusement éphémère -, l'alcool et le tabac également.

COMMENT SE DÉBARRASSER DE L'HALITOSE ?

La meilleure solution pour s'en débarrasser est avant tout d'adopter une hygiène bucco-dentaire sans faille. "Le pilier, c'est le brossage des dents", insiste notre experte. Deux fois par jour, pendant deux minutes, après le petit déjeuner et après le dîner. "Avec une brosse souple et à petite tête, pour qu'elle puisse se faufiler dans les zones les plus étroites."

Le brossage sera idéalement complété le soir par le passage d'une brossette interdentaire, pour déloger les débris alimentaires"coincés". La langue est aussi un refuge de bactéries. Il est donc bon de la nettoyer avec un gratte-langue. mais en douceur. Quant au bain de bouche, "il est efficace, mais il doit être prescrit par son chirurgien-dentiste, et utilisé de manière temporaire pour ne pas perturber l'écosystème buccal".

En cas de dîner avec son amoureux ou de rendez-vous avec son (potentiel) futur employeur, on assure en faisant appel à un spray, un chewing-gum ou des pastilles. Ces solutions masquent l'odeur. Mais si le terrain est propice, cela reviendra. Le plus efficace, c'est le rendez-vous deux fois par an avec son chirurgien-dentiste, pour un détartrage soigneux.

1/4 - Le gratte-langue pour éliminer les dépôts

Le gratte-langue peut être réservé au matin pour éliminer les dépôts qui se sont accumulés durant la nuit. C’est un geste-clé en ayurveda (médecin traditionnelle indienne). Préférez un gratte-langue en cuivre à l’action antibactérienne, sinon il en existe en plastique. Il suffit de gratter doucement la surface de la langue, puis de se rincer la bouche. On peut aussi faire précéder le nettoyage de la langue par cette autre pratique ayurvédique : un bain de bouche avec une cuillerée à soupe d’huile de sésame que l’on garde en bouche en la faisant bien circuler, le temps de la douche par exemple, avant de la recracher. L’huile permet d’assainir la sphère buccale en éliminant toutes les toxines et bactéries.

2/4 - L'hydrolat de laurier-noble contre les digestions paresseuses

Bien pourvu en alcool monoterpénique et en cinéol, l'hydrolat de laurier noble (Laurus nobilis) possède des vertus antibactériennes, antiseptiques au niveau intestinal, et antivirales. Il est également recommandé en cas de digestion paresseuse avec gaz et ballonnements. Faites un gargarisme avec 1 cuillerée à soupe d'hydrolat pur pendant 2-3 minutes, après chaque repas, tant que les symptômes persistent.

3/4 - L'huile essentielle de menthe poivrée a une action antibactérienne

Faites un gargarisme avec 2 gouttes d'HE dans une cuillerée à soupe d'eau tiède, matin et soir après le brossage de dents. Vous pouvez aussi mâcher un petit bout de pain sur lequel vous aurez versé une goutte d'HE, une fois par jour, après l'un des repas. N'hésitez pas à compléter l'action de l'huile essentielle par une infusion à base de feuilles séchées : 1 cuillerée à soupe dans 250 ml d'eau frémissante, à laisser infuser 10 minutes.

4/4 - Le bicarbonate pour neutraliser les remontées acides

Pour une action antiacide, mélangez une cuillerée à café dans un petit verre d'eau tiède (20 °C) et avalez, matin et soir, une semaine par mois. Pour un effet antibactérien, préférez un bain de bouche, le soir, avec les mêmes quantités. Veillez à choisir du bicarbonate de sodium alimentaire ou médical (et non ménager)