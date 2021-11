Le vice-président de la Fédération algérienne de football (FAF), Dr. Yacine Benhamza, a déclaré dimanche que l'équipe nationale A', abordera la Coupe arabe de la Fifa à Doha (30 novembre - 18 décembre), avec l'intention d'aller jusqu'au bout, estimant qu'il y aura "une réputation à défendre", deux ans et demi après le trophée africain remporté par les "Verts" en Egypte.

"Nous avons une grande ambition pour aller jusqu'au bout. L'Algérie est championne d'Afrique. Cette équipe A' est constituée notamment de joueurs de l'équipe A, c'est une très bonne chose. Nous avons une réputation à défendre", a affirmé à l'APS Benhamza, chef de la délégation algérienne à Doha.

Lors du rendez-vous arabe, l'Algérie évoluera dans le groupe D, en compagnie de l'Egypte, du Soudan et du Liban. Les Algériens entameront le tournoi mercredi face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algérienne), avant d'affronter le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00). "Tout le monde avance que nous sommes les f avoris pour remporter le trophée. Ce ne sera pas facile au vu de la concurrence, mais notre objectif est de remporter le titre", a-t-il ajouté. Membre du bureau fédéral et président de la commission du football professionnel, Dr Yacine Benhamza, a souligné l'importance de "représenter dignement" les couleurs du pays au Qatar.

"L'équipe nationale se trouve dans d'excellentes conditions. Nous avons de réelles chances dans cette compétition, en attendant la vérité du terrain. Le plus important est de représenter dignement notre pays. J'estime que nous sommes bien placés que beaucoup d'autres équipes", a-t-il conclu. Arrivés samedi à Doha, les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra ont effectué dans la même journée leur première séance d'entraînement, dédiée à la récupération,en l'absence de quelques éléments tels que le portier Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite) et Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/ Qatar). La délégation algérienne s'est envolée tôt samedi (4h00) depuis l'aéroport international d'Alger, avec à bord le staff technique, conduit par Madjid Bougherra, le sélectionneur national des A Djamel Belmadi, et les cinq joueurs qui évoluent dans le championnat national. Par la suite, le plan de vol incluait un arrêt à Tunis en vue d'embarquer l'ensemble des éléments évoluant dans le Ch ampionnat tunisien.