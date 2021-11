Le cycliste algérien Yacine Chalel s'est contenté d'une modeste 16e place dans la course par élimination de la Track Champions League, dont la deuxième étape a été disputée samedi soir, dans le vélodrome de Panevezys, en Lituanie.

Chalel, âgé de 26 ans, avait "beaucoup appréhendé la fatigue" avant cette compétition, car à peine 72 heures avant de se rendre en Lituanie, il se trouvait en Egypte, où il venait de prendre par aux Championnats arabes 2021 de cyclisme sur piste.

L'Algérien y avait glané trois médailles : deux or et une argent, mais il avait posté sur les réseaux sociaux que ces sacres avaient nécessité "beaucoup d'efforts" et que son "principal objectif dans l'immédiat", était de "bien récupérer" avant de se rendre à Panevezys.

Chalel était d'ailleurs tellement amoindri physiquement que même au Scratch, il a dû se contenter d'une modeste 17e place à Panevezys. La course par élimination de cette deuxième étape de la Track Champions League a été remportée par l'Espagnol Sébastian Mora Verdi (100 pts), devant le Néozélandais Aaron Gate (90 p ts), au moment où l'Australien Kelland O'Brien a complété le podium, avec 80 points, alors que l'Algérien n'a réuni que 26 points, se plaçant ainsi au 16e rang, sur un total de 18 participants.

La première étape de cette Track Champions League a été disputée le 6 novembre courant à Majorque, en Espagne, et Chalel y avait décroché la 10e place dans la course par élimination, et la 14e au Scratch. Cette Champions League est une toute nouvelle compétition, créée dernièrement à la suite d'une collaboration entre l'Union Cycliste Internationale (UCI) et Discovery, dans le but de promouvoir le cyclisme sur piste, et Chalel s'y est qualifié grâce à ses résultats aux derniers Mondiaux sur piste, disputés à Roubaix (France). Ancien sociétaire du Paris Cycliste Olympique, Chalel a changé de club dernièrement, en rejoignant la formation Team Allcycles Val d'Europe, pour un contrat d'une année, qui couvrira toute la saison 2022.