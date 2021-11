Dix (10) écoles primaires à Ain Temouchent ont bénéficié d'équipements sportifs fournis par le secteur de la jeunesse et des sports en vue d’encourager la pratique sportive en milieu scolaire, ont indiqué jeudi les responsables de cette opération.

Le wali d'Ain Temouchent, M'hamed Amoumen a déclaré, lors de cette opération qu’il a supervisée à la salle omnisports +Larbi Bendjerid+, que «10 écoles primaires réparties à travers 10 communes bénéficient d’équipements sportifs dans le cadre de cette opération, première du genre, qui se poursuit pour toucher d'autres établissements scolaires».

Cette opération intervient parallèlement à d’autres clubs locaux et associations sportives qui ont bénéficié de subventions réservées dans le cadre du fonds de wilaya de la promotion des initiatives de jeunes et de la pratique sportive, a-t-il dit.

Pour sa part, le directeur de la Jeunesse et Sports d'Ain Temouchent, El Amine Meziane Cherif, a précisé que l’opération de distribution d'équipements sportifs au profit de 10 écoles primaires s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de l'accord de partenariat qui r assemble le ministère de tutelle et le ministère de l'Education nationale dans le cadre de l'encouragement de la pratique sportive en milieu scolaire.

La même source, a annoncé aussi une opération d'accompagnement de diverses activités sportives dans diverses disciplines, à travers lequel 56 clubs sportifs bénéficient d'équipements et de moyens pour la promotion de la pratique sportive et se donner les moyens nécessaires pour la développer et obtenir les meilleurs résultats.

L’opération de distribution du matériel sportif touche plusieurs disciplines à l’instar du basket-ball, du football, du handball, de la boxe, du karaté do, du cyclisme en faveur des associations de handisports.