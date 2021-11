Les services de santé de la wilaya de Mostaganem ont procédé à la réactivation du plan de wilaya de vaccination contre la Covid-19, a-t-on appris mercredi du directeur local du secteur Toufik Mohamed Khelil.

La réactivation du plan de santé, a déclaré à l'APS M.

Khelil, vient en exécution des décisions de la commission de wilaya chargée du suivi et de la protection contre la Covid-19 et après le recul enregistré par les citoyens devant recevoir les deux doses du vaccin.

Pour faire face éventuellement à la quatrième (4e) vague, les services de santé ont réservé six (6) cliniques médicales mobiles qui procèderont, dans la période allant du 21 novembre en cours au 9 décembre prochain, à 54 sorties sur site pour faire vacciner les citoyens contre la Covid-19 au niveau de 31 communes, a-t-il ajouté.

Abordant l’état d’avancement de la vaccination, la même source a fait savoir que plus de 129.000 personnes de la wilaya de Mostaganem ont reçu la 1ère dose de vaccin pour l’heure, contre 107.000 personnes ayant reçu les deux doses de vaccin, ce qui représente 80 % des vaccinés. Le taux de vaccination dans la wilaya a atteint 29 % du total de la population ciblée, estimée à 440.000, a indiqué M. Khelil, qui a assuré que les établissements de santé disposent actuellement d’un stock de plus de 100.000 doses de différentes marques de vaccins contre Covid-19.